全美最大零售業聯盟展（NRF 2022- Retails Big Show）睽違兩年之久，終於重啟展覽盛會。佳世達集團旗下拍檔科技也抓緊機會，於NRF展覽展出最新智慧零售解決方案，多款自助結帳機Kiosk首度亮相。

此次NRF展覽共有逾750家廠商一同參與，短短三天內，估計吸引超過4萬名業界專業人士到場參觀，人流已回到兩年前的水準，不受疫情衝擊，展覽舞台再度強勢回歸。

拍檔科技總經理王保鋅指出，歐美地區將會致力於強化與指標客戶的合作關係，後疫情時代中，消費者防疫意識抬頭，若能有效抓住此商機，就能進一步推動Kiosk銷量。本次NRF展覽中，再啟拍檔科技於歐美地區客戶溝通的良好管道，聚焦於解決當地客戶在疫情背景下的經營痛點，與指標客戶共創更多商機。

本次NRF展覽拍檔科技展出多款SCO（Self-Checkout）解決方案，疫情時代遭逢衝擊的旅遊業，在歐美地區也逐漸出現回溫跡象，展覽中，拍檔科技的最新飯店Kiosk硬體AD-215-H獲得了廣大迴響，不少飯店業者已展示出對飯店自助結帳設備的高度興趣。AD-215-H是拍檔科技專為飯店業者打造的自助櫃檯機，能精準又快速辨識身分證與護照，加速入住流程，並提供多元支付選擇，Check in／Checkout一機搞定，大幅減少旅客排隊等待時間、降低民眾群聚的疑慮，業者也能將人力配置專注在提升服務品質，創造更好的住房顧客體驗。

展覽中同樣也受到高度關注的AD-215-S，則是拍檔科技針對零售業者開發的自助結帳機設備，Kiosk結合包裝置物櫃設計，更貼近消費者在購買商品時的需求，AD-215-S提供工業級性能，以實現高效互動的客戶體驗，提高辨識精準度、加速商品掃碼效率，搭載刷卡機支架和RFID模組，讓消費者有更多元支付的選擇，可快速又便利地完成購買流程。

拍檔科技瞄準了後疫情商機，提供零售業者更多零接觸商業模式的解決方案，以因應大環境的趨勢，改善顧客體驗更提升營運效率。