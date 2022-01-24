立陶宛所產的2萬多瓶「黑螺旋槳蘭姆酒」，台酒2月1日開賣，售價600元，卻遭到網友批評，中國大陸每瓶31元(新台幣137元)到49元(新台幣217元)，把台灣人當「盤子」。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，台酒到底花多少跟立陶宛收這批酒，還是跟大家說清楚比較好，且真的喜歡這酒的人還是會去買。

台酒賣立陶宛深蘭姆酒(圖／台酒提供) ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

根據大陸媒體《觀察者網》報導，在大陸電商平臺上同樣的規格酒品的售價僅為31元人民幣。一名網友在臉書社團中PO文表示，立陶宛朗姆酒到台灣了。大陸一瓶賣31元人民幣，台灣台酒一瓶卻賣台幣600元（換算人民幣137元）？台灣人民很有錢嗎？其他網友們則留言回應，「政府大盤子商」。

黃暐瀚24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，這已經不是單純的消費問題了，而是愛國心的問題，因為立陶宛過去挺台灣，台灣現在回挺，是雙向的互動，所以當然會有很多人買，而因為轉運及包裝等成本問題，價格會比中國大陸賣的貴，這個是必然的，且也有其他東西大陸賣的比台灣便宜，各地物價不同是可以理解的。

值得注意的是，針對立陶宛深蘭姆酒定價，台酒24日表示，主要反映4項成本，航運成本；酒品入關所要課的關稅、酒稅；這批酒的酒標原本要送抵中國大陸，但是台酒要重新製作中文繁體標籤，符合台灣市場所需。以及立陶宛的深蘭姆酒是裸瓶，台酒另外設計盒子和紙袋等，這也是需要成本。

此外，就其他國家的訂價，歐洲售價是700ml賣667元(已經換算為台幣)、新加坡同樣的量賣720元、香港更貴，500ml賣740元，台酒700ml賣600元已經相當合理，但是台酒也不知道為什麼中國大陸賣立陶宛深蘭姆酒為何這麼便宜。

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