南投林管處開放2輪車行駛丹大林道，布農族人24日到丹大工作站抗議。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

七彩湖祕境風光明媚，吸引許多民眾不辭辛勞從丹大林道上山朝聖。（廖志晃攝）

丹大林道是前往七彩湖必經之路，南投林區管理處公告丹大林道，自24日起開放2輪車通行，引發布農族人反彈，要求撤銷公告，3天內提出滿意答覆，否則將成立護山自救會抗爭；南投林管處則表示，將與族人持續溝通。

丹大林道在孫海橋被沖毀後，車輛必須涉過濁水溪才能往七彩湖前進，許多嚮往七彩湖美景的民眾，搭乘當地原住民的機車上山，也成為族人經濟來源；而在開放2輪車通行後，直接影響族人生計。

布農族人24日前往丹大工作站抗議，質疑林務局未經部落會議就擅自決定開放、製造原漢對立等，要求撤銷公告，隨後更前往孫海橋舊址靜坐。

信義鄉長全志堅表示，山林開放是政府政策，但是應該有所限制，因為，丹大及七彩湖是布農族人的傳統領域，而且，丹大林道長60公里，沿途道路破碎經常坍方，非常危險，應該從長計議，不宜貿然開放。

南投林管處則表示，丹大及七彩湖因非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非林務局維護管轄的林道，沒有法源可限制人員或車輛進入，也難以進行總量管制。

南投林管處3年前，就開始與部落族人協商， 希望在尊重傳統領域精神為前提，共同畫設野生動物保護區，以取得總量管制與分區分級管理法源，但始終未能獲得共識；而外界不斷要求依法開放，因此，雖擔憂環境承載量，仍須依法行事，開放車輛進入。

南投林管處仍希望與在地族人達成共識，創造丹大山域的管理法源，進行分區分級管理，創造永續、低度干擾生態旅遊的生態環境。