在海、空軍服裝供售站經營營運獲利加持下，嘉裕（1417）2021年已轉虧為盈；嘉裕預期，軍服銷售業務可望升溫，網路商城銷售供應國軍服裝多角化線上銷售持續成長，2022年可望優於去年，保持成長軌道。

嘉裕2021年全年營收13.23億元、年增28％。累計前三季EPS0.83元。

「強化通路、品牌轉型、數位優化」，是嘉裕轉型的三大策略；嘉裕指出，2020年取得的海、空軍服裝供售站經營標案，除負責營運海空軍原有的實體據點外，嘉裕的全台通路門市也納入服裝供售站的範圍，也開設網路商城銷售供應國軍服裝用品等，全台共已有300多個服務據點。

市場估，通路據點的增加，對嘉裕每年的營運可提升一成上下的增加。

除全力投入國軍高品質軍服與供售站需求外，除了全力投入國軍高品質軍服與供售站需求外，嘉裕指出，自有品牌要朝向輕資產的營運方向調整業務，包含高毛利率的業務、線上經營。

嘉裕在2021年第一季，已結束虧損連連的亞曼尼品牌代理業務，並將品跨入休閒、女性服飾市場，多角化掌握後疫情時代的商機。

至於線上銷售業務，嘉裕指出，2021年此部分業務營占比約16%，在多角化商品加入後，預期2022年的業務量及營占將可持續提升。