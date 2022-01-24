經濟部工業局自96年起開始推動「台灣智慧財產管理制度」(Taiwan Intellectual Property Management System，以下簡稱TIPS)，108年底與金管會證期局跨部合作，推動上市上櫃公司治理與TIPS制度作連結，提供分級驗證服務協助企業檢視智財管理落實度，並彰顯不同智財程度之營運能量。110年受理100家企業申請驗證，相較於往年增加近3倍。

今(24)日舉辦「111年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會」，由經濟部工業局周主任秘書崇斌出席授證，表揚通過驗證之53家企業，其中台積電更獲得AAA級驗證殊榮。

工業局指出，TIPS係為實現我國廠商、財團法人、研究機構等落實智慧財產管理之制度，並搭配公平、公正之驗證機制，俾利企業取得智慧財產管理能力之證明，往年TIPS驗證中A級注重於增加企業智財之防禦力、AA級強調企業智財管理與營運策略整合，去(110)年為因應國際智財發展趨勢及企業多元營運需求，首度增設AAA級驗證，著重於企業建立智財競爭策略並創造營收實績。此舉不僅讓TIPS分級驗證細緻化，也引導企業將智財從過去被動防禦轉為積極進攻，發揮智慧財產真正價值。

對於持續導入TIPS的企業來說，智財管理的落實，不只是在公司治理評鑑能取得加分、維持排名優勢，更是穩固競爭優勢的基礎及提升企業營收。像是辛耘企業，過去僅留意專利的申請，因面臨智財訴訟，於105年規劃導入TIPS，透過A級標準建立機密管理措施，強化核心技術保護能量，進而在108年逐步深根邁向AA級驗證，從「物品」、「人員」兩構面深化管制措施，滿足供應商營業秘密保護要求，並進一步檢視自身供應商機密管理機制，擴散機密管理版圖，不放過任何一個機密資訊到達的節點，以降低公司機密資訊提供外部供應商時的外洩風險，逐步將半導體供應鏈建立起智財護城河。

環球晶圓起初因專利資料僅存放在員工電腦、相關資料不好管理，於102年導入TIPS，由專利開始建立管理流程並提升品質，後續逐步精進智財管理機制，在隔年導入AA級制度，開始將智財與營運、研發策略連結，定期開辦智財、研發單位讀書會，並進行關鍵研發、技術分享，以刺激智財產出，在將近8年的深耕努力，關鍵專利的申請已由過去的每年個位數的申請量大幅成長到去年單年度就突破近2百件的專利量。在具備一定智財能量的基礎下，智財更是扮演企業營運戰略的重要角色，近年公司進行併購時，會將競爭對手的智財布局對比公司的技術優劣勢，以提供高層參考及做出談判依據，以利併購作業，逐步擴大環球晶圓在半導體矽晶圓的版圖。