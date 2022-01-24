輔仁大學師生2018年曾指控校內輔大診所涉嫌違規，新北地檢署深入調查發現，輔大診所並非校方附屬機構，但輔大校長江漢聲2007年起卻多次以醫學院學生相關活動等名義，取得輔大撥款，補足輔大診所開辦經費，甚至透過校內限制性招標委託案，取得校方250萬元基金，補足診所資金缺口，損害學校財產管理正確性，因此依背信罪嫌起訴江漢聲。

檢方調查發現，輔大診所管理委員會2007年曾建議江漢聲，將輔大診所變更為「輔大附設診所」，以此符合校方附屬機構編制規定，但江漢聲並未照建議辦理，而是以他人名義申請醫療機構開業執照，由於輔大診所並非校方附屬機構，無法跟輔大以借款方式開辦。

江漢聲同年便以「學生臨床技術活動」的活動名義，向校方申請撥款，委由不知情的王姓醫學院副校長將200萬款項匯入診所的帳戶中，事後他又以同樣手法以同樣手法申請校方撥款，請王男分別匯入200萬元至診所帳戶，總計共挪用校產400萬元，且直至2018年7月才全數還清。

另外，輔大診所詹姓負責人、陳姓合夥人2015年起也陸續被國稅局追稅145多萬元，還被輔大催還上述活動借款，為了解決債務問題，江漢聲竟與前輔大醫學院行政副院長洪啓峯、前輔大醫籌處醫療事務組長林依恬合謀，明知學校沒有辦理社區關懷活動的預算，且社區關懷推廣活動是輔大診所業務，輔大並無給付價金義務。

但江漢聲等人卻藉著輔大限制性招標優勢，指定「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所辦理採購，獲得輔大基金250萬元撥款，補足輔大診所迫切資金缺口。

不過，江漢聲卻否認犯行，他稱輔大決不會因社區醫療規廣計畫執行有財務損害，且輔大診所本來就可以有自己營運資金需求，可無償動用這個基金，對輔大來說都是單純獲利，不會有任何損害，也不可能構成背信。

檢方認為，輔大基金需由輔大診所管理委員會依據基金使用管理辦法把關用途，不是診所可以任意使用，且輔大診所取得社區醫療關懷推廣計畫勞務委託標案後，根本沒有額外進行社區醫療推廣計畫，診所也未如實撥款給輔大診所醫生、護理師和行政人員。

檢方表示，江漢聲等人挪用社區醫療勞務委託案，無異將輔大校產一部分基金，無償撥付給輔大診所使用，同時侵害輔大對輔大診所債權，造成輔大的損害，因此依背信罪嫌將江漢聲、洪啓峯、林依恬起訴。