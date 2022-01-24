彰化縣政府開發的「彰化校園e指通」APP，功能介面一目了然，操作方式簡易，目前僅愛瘋手機的iOS平台開放下載APP，安卓系統還要再等等。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）認為數位化教育已經是國際主流趨勢，她在現場聽取資訊人員說明校園e指通APP電子聯絡簿的功能操作。（謝瓊雲攝）

彰化縣近年積極推動智慧校園，利用寒假期間推出「彰化校園e指通」APP全面上線試辦，未來全縣中小學家長下載安裝後，可隨時了解得知子女在校近況，包含出缺席紀錄、成績統計、借還書紀錄、健康掛號紀錄、電子聯絡簿等內容，以便家長適時關心、參與孩子的成長過程。

彰化縣長王惠美表示，疫情愈來愈緊張，呼籲還沒打疫苗的鄉親趕快去打，返鄉過年的民眾，可先做完快篩再回家，確保自身與家人的健康與安全。新春期間，彰化月影燈季、溪州花在彰化等活動，都以戶外居多，縣府仍會加強防疫，進行人流控管、實名制及消毒措施，讓大家安心遊玩避疫。

王惠美表示，開發「彰化校園e指通」APP，讓家長在疫情期間，不必來回奔波，也能隨時掌握停課、復課的第一手消息；未來也將提供線上繳交學雜費、線上請假等便利功能，歡迎家長踴躍下載使用。

她強調，數位化已經是國際主流趨勢，科技能帶來更貼近家長需要的親師互動模式，透過親子身份認證綁定，提供家長一站式查詢子女在校相關訊息，更加快速便利、精準即時。

對於多數私校、私幼而言，智慧校園APP、親師生平台行之有年，彰化縣政府率先推動，但目前僅蘋果iPhone智慧手機iOS平台上架供下載，安卓系統APP尚待通過審核，公立學校教師推動試行成果如何？有待後續觀察。

不少校長私下指出，開學後就會辦校內研習；家長則說，去年停課期間有些學校老師連一堂線上教學都沒上過，能否跟上e化數位化腳步？持保留態度。

教育處長王智弘強調，預計月底APP就會全面在安卓與iOS系統上架供教師、家長們下載；目前系統開發廠商已經製作好教學手冊，供各校放置雲端讓教師們下載自主學習，也將視需要安排實體或線上的教師研習、家長座談說明會等，幫助老師和家長們更快了解APP的操作與運用。