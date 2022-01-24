《新京報》報導，作為北京冬奧主承載區，目前，朝陽區1200人的醫、護、防團隊已陸續進駐80餘點位，包括場館、交通場站、涉奧飯店等，服務保障任務量居全市之首。此外，場館周邊新增的4個方艙實驗室也已就位，賽時檢測能力將達到每天4萬管樣本。全區開設93處核酸採樣點，50支應急小分隊24小時待命。

★10人以上醫、護、防團隊進駐酒店，疾控專家定向跟進

報導稱，朝陽區衛健委將承擔國家速滑館、國家游泳中心、國家體育館等3個競賽場館和8個非競賽場館，5個交通場站，70餘家服務保障飯店以及聖火接力、奧體中心、觀眾指揮部相關疫情防控保障。

朝陽區將保障點位劃分為「核心區」、「涉奧區」、「社會面」三個層面、四個等級，分區分層分級管理，精準防控、全力以赴做好場館、駐地及社會面的疫情防控和醫療保障。

為統籌做好賽時醫療防疫服務保障，朝陽區參照奧運場館「團隊管理」模式，為每家飯店組建醫、護、防團隊，成員不少於10人，包括領隊、疾控、衛生監督、核酸採樣、醫生、護士等。

「我們將冬奧服務保障酒店畫為5個片區，組織開展了多輪次、全覆蓋現場督導，督促飯店工作專班開展防疫工作培訓、桌面推演及應急演練。按照『一店一策』標準，分類管理，細化各類應對預案。」朝陽區衛生健康委相關負責人介紹，有10名經驗豐富的疾控專家定向跟進，對酒店防疫設施設置和管理進行對接指導，為駐點團隊提供技術支持，確保發現問題整改到位。

該負責人表示，截至目前，已率先啓用的44個點位共派駐421人駐點保障。

★奧運場館周邊增設4個方艙實驗室

冬奧會、冬殘奧會期間，朝陽區繼續擴容核酸檢測能力。朝陽區衛生健康委負責人介紹，此前，朝陽已通過公開遴選方式確定3家第三方檢測機構及1家備選機構，儲備冬奧採樣人員480人。前期已派駐現場保障124人，累計完成核酸檢測9.3萬人次、環境2.7萬件次。

奧運場館周邊增設4個方艙實驗室，賽時檢測能力達到每天4萬管樣本。

此外，為更好地方便朝陽群眾及時就近開展核酸採樣，確保重點人員「應檢盡檢」、有需求人群「願檢盡檢」。全區新冠病毒核酸檢測採樣點增至140家。有檢測需求的市民，可通過公佈的預約方式提前預約後前往。

★一體推進冬奧保障和城市防疫

朝陽區成立醫療防疫保障專班，下設一辦十三組，建立「統一指揮調度、專家會商決策、處置聯動快捷」的公共衛生保障指揮調度中心，24小時應急值守，推進冬奧保障和城市防疫。

同時，朝陽區整合區域醫療和公共衛生資源，組建了50支應急小分隊，負責疫調、消毒、檢查等應急保障值守。

為緩解涉奧工作人員由於長時間處於閉環管理，可能造成的情緒壓力，朝陽區第三醫院專門設立了心理熱線電話，安排心理專家免費為工作人員提供情緒疏導和心理支持服務。對重點點位，安排心理醫生入駐，全面加強心理疏導。

★朝陽區核酸檢測點位增至140家

報導稱，至1月23日，北京市朝陽區全區又新增25個新冠病毒核酸採樣點，點位數量增至140家。因核酸採樣點及混檢服務將根據區域檢測人員情況動態調整，有檢測需求的市民朋友可提前預約後前往檢測。