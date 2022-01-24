鋼鐵需求持穩增溫，台塑越南河靜鋼鐵2021年獲利動能強勢躍進，2022年也蓄勢擺脫累虧包袱、增添盈餘發放股利能量，而台塑（1301）轉投資、持股29.16％的大陸福欣不鏽鋼廠斥資34.4億元人民幣（逾台幣130億元），建置的年產30萬噸冷軋廠新建工程也在年初投料試車，有助強化產品組合佈局利基。

此外，全球電動車、風電佈局趨勢持續加速推進，風電及高壓氣瓶需求快速成長，碳纖需求增加，加上歐美航太工業復甦，供應缺口擴大，行情持續上漲；台塑除旗下碳纖事業營運加分衝刺，也規劃高雄仁武碳纖擴建案，預估投資20億元，年產增加1600噸。

台塑碳纖維應用除包括運動器材、腳踏車結構、建築補強、電纜芯、氣瓶外殼、汽車構件領域。擴大高階應用商機，台塑積極開拓碳纖複合材料應用版圖，除透過進軍航太零件材料，還與上緯投控（3708）合資新廠，切入碳纖維新能源車、風力發電機葉片等應用領域，儲備長期高值化利基。

台塑年產碳纖維8750噸。2020年碳纖維應用在風電使用上可達5000噸／年，目前每年供應3500噸給陸上風機業者，1500噸給國外離岸風機業者。預估2022～2025年台灣的離岸風電風機需求，碳纖約需使用2200噸。

此外，台塑與上緯合資設立新廠，以熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料為主要產品；新公司使用台塑碳纖維與上緯樹酯做成預浸布，提供中材做成風力發電機的葉片，再交給金風集團組成完整的風機組。

台塑表示，全球碳中和議題持續發酵，依全球風能理事會預期，2025年海上風電年裝機量複合年增長率約30％，相當於每年需求增加5000~6000噸，碳纖供應吃緊，行情看漲。