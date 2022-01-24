因應民眾農曆春節資金週轉需求，兆豐銀行也應景推出「福貸」，讓辦信貸也能享有優惠，即日起至3月底前，提供線上申辦信貸民眾前三期固定利率0.1%，開辦費最高可減免8000元。兆豐銀行指出，民眾不論是在年前添購家具、換新車、裝潢翻修等大筆開銷的資金需求；或者是在年後準備開學季的子女教育金，都能靈活調度、妥善運用資金。

兆豐銀行分析，「福貸」活動最大亮點，是讓民眾同時享有利率減碼及開辦費優惠兩大好康；信用貸款期間5-7年，採二段式利率，第一段(前3個月)利率固定為0.1%，第二段(第4個月開始)利率則視客戶資信條件有所不同，最低1.58%起，額度最高300萬元。申貸額度如為20至50萬元，開辦費可享有最低1000元優惠價。

若以貸款金額30萬元，借款期間5年為例，各項費用1300元(開辦費1000元、信用查詢費300元)計算，總費用年百分率1.61%起，每月平均繳付本息約5194元。

兆豐銀行表示，因應防疫期間民眾採用線上申辦比例相較往年同期成長逾5倍，民眾可24小時透過手機在兆豐銀行「信貸e把兆」平台線上申貸，花5分鐘填寫申請書、上傳身分證及財力證明文件；銀行通知核貸後，可透過線上完成簽約及撥款，申辦流程簡便快速，可讓民眾在新年防疫期間，安心透過線上申辦管道，以零接觸、更安全、更便利的方式獲得銀行最即時的金流支援。