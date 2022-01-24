共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日有13架共機侵擾我西南防空識別區，包括包括1架運-8反潛機，8架殲-16機，2架轟-6機，2架-殲16D機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。其中，殲-16D機是首度出現。

共機昨天有39架侵擾西南空域，是今年侵擾架次最多的一天，包括2架運-8電偵機，10架殲-10機，24架殲-16機，1架轟-6機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。主要是因美日於22日在菲律賓海進行聯合演習有關，軍方官員說，因美派軍機飛往西南空域與南海，所以大陸派出39架次共機回應。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。

根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。