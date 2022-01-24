「國光女神」依依（陳依依）2017年被拍到和納豆（林郁智）吃飯約會，倆人戀情隨之曝光，至今已經穩定交往4年多。依依時常會分享幸福生活點滴，她最近上節目坦言，自己很愛囤「飯店備品」，卻因此被納豆嫌棄「很窮酸」，但經過她解釋原因後，男友納豆不但表示「能理解」，還開始幫忙她收藏飯店備品，箇中原因揭露閃瞎眾人。

依依錄製綜藝節目《同學來了》的當天，只帶了家裡「三分之一」的飯店備品到場，其中她認為「浴帽」相當有用處，因為那可以拿來收納鞋子，「我們的鞋子通常不會有鞋帶，所以浴帽反過來可以包住鞋子，再放行李箱。」不只這樣，她家平常也沒有在買牙刷，大約3個月就換1個新的牙刷備品，她說：「不然這備品不拿白不拿啊！」

然而更重要的是，這些備品對依依而言都是值得珍惜的回憶，包括她和納豆第一次飛往日本過情人節、一起泡溫泉所住飯店的備品，她強調：「就算放到過期也捨不得丟」。而一度覺得這個舉動「很窮酸」的納豆，不但逐漸能理解依依的想法，還變得會主動幫依依蒐集備品。

納豆日前坦言，與依依已經穩定到「同居」階段，沒工作時幾乎都會和女友膩在一起，「只要她想做的事情，我時間只要喬得出來，就會陪她去做。」他表示，現階段會以衝刺事業為主，希望能裝潢一個夠大間的更衣室給女友。兩人幸福的甜蜜程度，說出來總是閃瞎眾人。