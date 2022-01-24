國發會24日公布2021年公共建設計畫執行率達95.65％，連續二年達標，逾95％，為近14年來最佳表現。

國發會副主委游建華表示，去年公建經費創新高達5667億元、年增603億元，可說是經費很高、執行率也很亮眼，去年受疫情影響，營建業工資、原物料都上漲，國內營建環境頗為惡劣，可達到目標不容易。

2016年以來公建經費連年達4000億元以上，2020年達5046億元後，2021年進一步增加至5667億元；且近年執行率也逐年攀升，行政院2020年訂下95％目標後，已連續二年達標，去年達95.65％，較2020年微幅提升，再創史上新高。

國發會管考處長李奇指出，去年有20幾項重大計畫完成，包括屏東幸福公園停車場、桃園陽光劇場、台中月眉農業循環豬場改建、大台南會展中心等；今年主要項目則有屏東榮總大武分院、大潭電廠8號機組將在6月要商轉、金門大橋通車、新北市新店區安坑輕軌等大案。

展望今年，國發會初估今年公共建設經費約5380億元，雖較去年略低，但仍是歷年相對較高金額。國發會表示，近年營建業都受疫情衝擊，缺工問題最為關鍵，目前除開放降低移工門檻外，政府也透過職訓、檢定方式，媒合更多本國勞工就業，另外也將持續推動營建業自動化生產。