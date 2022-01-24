親朋好友雖然關係親近，不過當人情遇到利益時，就可能鬧得不愉快。一名男網友上網抱怨，自己有一名經濟富裕的親戚邀請他當英文家教，沒想到卻只打算用基本時薪168元算鐘點費，讓他傻眼又無奈，直呼自己被陰了。

男網友在Dcard工作版發文表示，自己是讀英文系有拿過獎學金，去過美國留學過，寒假有親戚請我幫他小孩家教英文對話之類的，家教費一個禮拜結一次，但自己算好鐘點費傳給親戚後，卻收到令人傻眼的回覆。

原PO以時薪500元計算鐘點費，萬萬沒想到親戚是想以工讀生的1小時168元計算，還稱只是加強對話能力，又問「鐘點費優惠200元，可以接受嗎？」由於親戚開價實在不符行情，原PO也願意降價到300元，沒想到對方只願加到250元。

原PO苦笑表示，「果然我還是涉事未深，被自己親戚陰了。」也透露這位親戚是公司高管，家裡還有一塊地等著賣，「怎麼就這麼不捨得花錢在自己小孩呢，可能是新年到紅包要送出去太多吧，各位覺得呢？」

不少網友也感到氣憤，紛紛留言「不尊重專業的親戚沒資格稱作親戚」、「小學生家教至少都是400、500起跳，而且還是英文我接過600的」、「這樣討價還價是在菜市場嗎？這種舉動真的很讓人噁心欸」、「應該在上課之前就先談好價錢的，不然被坑了也沒辦法」。