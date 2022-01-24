Sandy說今天是她婚禮前最後1場公開亮相的活動。（陳俊吉攝）

黃子佼、吳姍儒（Sandy）、盧廣仲、監製葉佳龍今出席電影《諸葛四郎－英雄的英雄》首映會，提到Sandy將在29日辦婚禮，日前爆出婚禮費用全由女方出，Sandy解釋婚禮費用在美國都是由女方出，代表下輩子都要由男生埋單，像她自己的同學辦婚禮也都是女生出。

至於婚禮流程細節，Sandy開玩笑說：「行程就是單身進去，結婚出來。」不過近日疫情再起，Sandy也有備而來，為來賓準備了主題式口罩，防疫兼顧美感。另Sandy透露，黃子佼23日已包給她厚厚的紅包，雖然沒說數字，但厚度是連她要塞進包包都很勉強，更有趣的是，Sandy結婚收到的第1個紅包竟是來自馬力歐，她還模仿馬力歐當時講話的語氣說：「比較薄啦，但是心意足！」

Sandy29日就要辦婚禮，因為疫情屢次取消婚禮的黃子佼坦言有點小羨慕，開玩笑說：「29日當天婚禮場地沿用，妳早上我下午！」得知身旁的盧廣仲目前沒有對象，依舊笑鬧說：「他（盧廣仲）用晚上。」

黃子佼是配音老手，這次為新片配音的表現讓葉佳龍讚不絕口，4小時搞定；首次參語電影配音的Sandy，要聲飾年輕、講話嬌滴滴的「玉兒公主」，她說剛開始配音很害羞，覺得某些呻吟聲很像「謎片」，但在老師的教導之下，她學會用全身的力來配音，經過12小時錄製，最終也順利過關。