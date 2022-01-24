「聖凱師」黃聖凱在餐飲業打滾10年以上，擁有4間日式料理店，近年來逐漸往網路上發展，開設「錵鑶居家料理小教室」粉絲專頁，教導網友在家就能簡單做出精緻料理，最近接近年節，他也趁勢推出年菜組合，儘管被人投訴品質控管不佳，卻還是以此獲取暴利。

據《鏡週刊》報導，黃聖凱在網路上擁有超過150萬人追蹤，幾乎是婆媽們的最愛，2019年他推出六菜一湯年菜賣3,888元，標榜菜色和示範商品一樣包君滿意，然而許多粉絲拿到貨之後卻發現大出包，「又鹹又難吃，分量寒酸到誇張」、「跟開箱的不一樣，明顯外包工廠做的」。

當時黃聖凱立刻道歉滅火，同時承諾會退費，並向代工廠提告求償，然而代工廠認為此事是不實美化包裝」所造成，雙方鬧上法庭，判決書意外曝光年菜成本其實只有650元，黃聖凱卻以3,888元出售，對此，黃聖凱方面並沒有任何回應，如今又再推出年菜組合，價格改為3,588元，加購佛跳牆則是4,388元。

聖凱師今年再度推出年菜組合。（圖/翻攝自錵鑶居家料理小教室臉書）

儘管有過去經驗，還是有不少粉絲決定再給一次機會，「前年訂2套出包後，就不敢再訂，但基於商家勇於出來面對，處理問題，沒有推辭躲避，非常欣賞！今年決定再給商家一次機會」，粉專小編也正面回覆：「去年開始我們已嚴格把關我們的年菜了，不會讓您失望~謝謝您對我們的支持」。