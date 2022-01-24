受到新一波疫情爆發，日本與澳洲確診人數驟增衝擊商業活動，2022年首月的綜合採購經理人指數（PMI）初值跌破50臨界點，意即陷入萎縮，兩國服務業尤其受創，澳洲製造業也受影響。

根據IHS Markit公布，日、澳在今年伊始的民間活動皆現衰退，遠遜於去年12月的表現，當時因Delta疫情趨緩而展現初步復甦，但近期一波Omicron變異株是景氣再度惡化的主因。

日本1月綜合PMI由前一月的52.5降至48.8，澳洲該指數由54.9降至45.3，皆寫下至少4個月以來低點，意味疫情將對經濟構成衝擊。

日、澳近期Omicron感染人數急增，服務業需求銳減。日本1月服務業PMI指數季調後由去年12月的52.1驟降至46.6，寫下5個月以來最低。Omicron變種病毒使日本新增感染人數創新高，部分地區重啟限制，服務業活動首當其衝。

澳洲1月服務業PMI由前一月的55.1銳減至45.0。因最新疫情發展重壓需求，確診人數飆升新高，消費者減少服務支出，疫情使供給與人力受限，導致服務業大幅萎縮。

澳洲製造業產出所受影響較服務業輕微。儘管1月需求持續成長，但疫情引起前置期更加延長、員工短缺等供給受阻因素，這都波及生產。

不過疫情肆虐之際，日本製造業產出卻以更強勁的速度擴張，1月工廠活動增長創4年來最快速度，顯示該國仍在第六波感染潮的初期階段。

日本1月製造業PMI初值經季調後由前一月的54.3揚升54.6，創2018年1月以來最高。