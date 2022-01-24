藝人納豆日前才歡慶41歲生日，24日卻突然傳出他送醫開刀，外傳是出血性中風，可經紀人否認傳聞，表示納豆只是身體不舒服，而納豆昨（23日）才在臉書PO文看節目被感動到哭，該篇貼文底下即湧入許多粉絲替他祈福，希望納豆早日康復。

納豆23日在臉書發文，稱自己躺在沙發滑手機時，突然看到以前的日本綜藝節目《校園瘋神榜》，內容是去校園聽學生的主張，而他聽到國中生的戀愛真誠告白，居然被感動到淚留滿面。沒想到才隔一天，就傳出他身體出問題，不少粉絲便湧入貼文底下留言「加油！希望一切平安」、「納豆哥！好好保重！！等你好起來」、「早日康復！平安渡過」。

納豆與安心亞、阿Ken今原定要進棚錄影節目《同學來了》，卻因納豆身體不適而停棚，經紀人嚴正否認外傳的是出血性中風住院開刀，並表示「就是早上身體不舒服，去做了例行性檢查！才跟《同學來了》請假，謝謝關心！」也強調跟疫情沒關係，之後就放年假了，讓他好好休息。