亞美尼亞總統薩奇席恩(Armen Sarkissian) 說「目前的憲法沒有給予總統足夠的權力，無法在國家危機時權變」，決定辭去總統職位。他希望下一任總統能推動憲法改革，使總統能在權責平衡的環境工作。

半島電視(aljazeera)報導，薩奇席恩總統之所以選擇掛冠求去，是因為亞美尼亞與亞塞拜然在去年發生的戰爭，爭奪納哥諾-卡拉巴赫地區(Nagorno-Karabakh)的控制權，結果亞美尼亞灰頭土臉的戰敗，引發政治危機，數千民眾走上街頭要政府負責。

薩奇席恩認為，目前國家的主要權力都國會，所以總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）是最大的負責人，而總統更像是個虛職。

亞美尼亞在2015年12月舉行國體的全民公投，確定亞美尼亞成為議會制共和國，總統權力被大大削弱，也難怪薩奇席恩認為自己根本無權無責。

他的辭職聲明說：「這不是意氣用事，是其來有自。當國家出現危機時，總統沒有合適的權力工具，推動國內政策與外交進程。…我希望能夠推動憲法改革，下一任總統和政府能夠權責平衡的環境中運作。」

亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭在去年11月停火，當時莫斯科推動兩國的和平協議，根據和平協議，亞美尼亞失去了1990年戰爭所得到的領土。