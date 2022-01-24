由台北文創基金會主辦的《台北文創天空創意節》，在高雄港土地開發公司、中山大學社會實踐與發展研究中心南北協力之下，首度移師高雄，24日在高雄文創新地標「棧貳庫KW2」，正式開展，開放作品體驗，用創意陪伴民眾過年。

台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠24日指出，過去兩年，全世界都處在不確定狀態中，台灣去年也在邊界封鎖、隔離與警戒升級的疫情陰霾之下，飽受煎熬，「大環境越是變動、凝滯和不確定，我們越需要催化嶄新的設計力量，維繫人與人的情感交流」。

此次《台北文創天空創意節》特別以「解•邊界 ReStart」為徵件主題，鼓勵參賽者，解鎖一切有形、無形的邊界束縛，為後疫情時代，打造新型態的創作典範。

於此同時，台北文創基金會也首度打破固定場域的展出框架，為優選團隊開拓更寬廣的舞台，台北文創基金會表示，「走出台北、移展高雄，為創意場域解隔離，讓更多民眾從作品的互動體驗中，感受台灣新生代的創意能量，就是『解•邊界 ReStart』最好的實踐」。

本屆《天空創意節》共有223件各類型創意提案，報名參賽，最終由新媒體藝術創作團隊「噪咖藝術」的不插電裝置《一團合「樂」》、和學生團隊「無風帶工作室」運用防疫隔板打造的動態迷宮《Flew》，脫穎而出，分別獲得「突破邊界組」120萬元、「大膽創造組」60萬元製作費，以及重量級評審諮詢指導、宣傳行銷、和優質展出場地等關鍵策展資源，自2021年12月2日至2022年1月2日在台北文創文化廣場展出，32天展期吸引超過13萬人次觀展，創下歷屆新高。

除了兩組優選作品外，由水越設計創辦人周育如、Bito創意總監劉耕名、豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、策展人林怡華、台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠等組成的重量級評審團，另評選出12組「好點子獎」，每組獲頒5千元獎金，並構思出12組造型獨特的播放裝置，透過語音為觀眾導讀每一件得獎作品，掃描QRcode導連至官網，即可更進一步了解作品的設計與內涵，跨媒介「解邊界」的展出方式，帶來全新的觀展體驗。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，藝術家們在各種不確定當中，仍以鼓動人心的創作，回應時代的劇變，是很不容易的事，比起其他產業，文化藝術策展活動在疫情中，無疑承受了更多連鎖效應的打擊，需要結合更多跨界力量，維繫台灣的創意動能不墜。

沈妙姿指出，《天空創意節》高雄特展，就是一次很成功的嘗試，「我們看到了台北文創發掘、扶持新銳藝術家的用心，高雄港都的獨特氛圍，也賦予了優選作品截然不同的風貌，在港濱燦爛光影交相輝映下，相信一定可以帶給大家難忘的體驗」。

國立中山大學社會實踐與發展研究中心執行長楊靜利表示，中山大學作為高屏地區發展的發動機，一直在努力突破校園邊界，以大膽創造的精神進行社會實踐，讓校內豐沛的學術能量與在地需求相互結合，並成為產官學界資源的媒合樞紐，期待學生們從中體察到創作與社會脈動的連結，思考如何結合自己的專業，提升跨領域大膽創新的能力。