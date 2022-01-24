日立入主的永大機電（1507）24日公告，以每股26元、總計約3.32億元處分子公司永彰機電（4523）股票1278.5萬股，有約0.88億元處分利益進帳，永大全數處分永彰股權，永大指出，處分非核心事業，專注電梯本業，同時也充實營運資金。

此外，永大在永彰的法人董事席次（代表人為永大總經理蔡尚育），也因任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法規定當然解任。

永彰主要股東為寶佳集團，持股約20.3%，永大持股19.98%為第二大股東，永大董事會上周五決議，將在每股23.62～28.875元間、總金額3.02～3.69億元間，處分永彰股票。

市場人士指出，永大在寶佳淡出、日立取得永大股權並規劃下市後，即積極處分非核心事業轉投資，經此次永大全數處分永彰股權後，若寶佳集團接手，寶佳在永彰持股可望達四成以上，可望穩坐永彰最大股東。

永彰於1987年5月由永大和日商Calsonic Kansei（後更名為Marelli Corporation）共同設立，根據年報資料，永彰主要產品包括汽車空調和車用電子產品，以及電力系統斷路器、工業機器人、變頻器、大型冰水機等機電產品。