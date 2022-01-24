台北、上海雙城論壇是兩岸相當受注目的城市交流活動，北市議會審查今年市府預算，進入政黨協商階段，民進黨對於雙城論壇預算提出但書，要求在雙城論壇舉辦前，若共機、共艦持續擾台，將不得動用預算，經協商後也取得國新兩黨共識。

今年雙城論壇預算約140萬元，北市議會民進黨團、社民黨議員苗博雅主張刪除，議會國民黨、新黨黨團盼能保留，經過多日政黨協商，今取得共識，對預算提出但書，若雙城論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，就不得動支預算。

民進黨團總召梁文傑表示，雙城論壇舉辦多年，過去從未刪除預算，為了抗議近1年多來頻繁擾台的共機，與苗博雅和其他無黨籍議員主張要全數刪除。

他透露，國民黨團提出以「兩岸氛圍」作為考量，不要寫「共機、共艦」，但若不把共機、共艦寫進附帶意見的話，但書就沒有意義，最後也獲得國民黨、新黨同意。

國民黨團書記長王欣儀說，黨團支持保留雙城論壇預算科目，民進黨提出共機、共艦頻頻擾台破壞兩岸氛圍，這的確對台灣民眾觀感不佳，站在台灣人的立場，同意但書作為表態，不過仍支持舉辦雙城論壇，不過怎麼辦、跟誰辦交給台北市政府判斷，議會不用背書。

此外，新黨黨團召集人潘懷宗指出，民進黨認為近來兩岸氛圍不佳，國民黨覺得雙城論壇有助兩岸人民交流，經議長陳錦祥裁示「各退一步」，各黨互相妥協做出但書。他說，個人是覺得如果到時候兩岸氣氛好就辦、氣氛不好則可取消。