自投羅網！酒駕工人抬頭見這招牌 嚇到重心不穩自摔。

新北市建築工人36歲林姓男子昨（23）日下午酒後騎車返家，途經板橋區漢生東路海山警分局時，抬頭驚見分局招牌，一時嚇到重心不穩自摔，分局員警見狀上前關心，發現林男全身酒氣，遂對其酒測，酒測值高達0.75MG／L，當場遭員警以涉犯公共危險罪逮捕。

林男供稱，午後在土城與朋友餐敘，席間他喝下近1瓶的保力達B，傍晚時自認意識還算清醒，故決定自行騎車回家，途中恍神騎錯路，竟然騎到海山分局門口，他抬頭看見警局招牌，一時心慌掉落車上物品，想撿拾時又重心不穩，所以摔車。

海山分局值勤警員見狀上前關心，靠近即聞到林男身上散發酒氣，遂通報交通分隊同仁到場，對林男進行酒測，經測數值高達0.75MG／L，立即依法將林男逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦。

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