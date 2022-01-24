美時（1795）24日宣布，旗下持股百分之百韓國子公司Alvogen Korea，開發的癌症生物相似藥AlymsysR (bevacizumab)，取得韓國食品與藥物安全局(MFDS Ministry of Food and Drug Safety) 的核可，將可搶攻逾1億美元的市場商機。

美時表示，Alvogen Korea是繼三星生物(Samsung Bioepis)及輝瑞藥廠(Pfizer)後，第三家取得韓國該項生物相似藥核可的藥廠，也是第二家取得與原廠產品相同的完整適應症核可的藥廠。

Alvogen Korea的 AlymsysR是原廠藥AvastinR (bevacizumab)的生物相似藥，用於多種癌症治療，如結腸癌及肺癌，可以單獨用藥或與其他藥物合併使用於癌症治療上。

根據IQVIA的統計資料，原廠藥AvastinR於韓國市場的銷售金額在2020年約達1億美元，隨著癌症病患逐年增加、生物相似藥的選擇越來越多，預估未來銷售金額每年將平均增加4%。同時，目前在韓國已有約200家醫院使用bevacizumab來治療癌症。

美時總經理Petar Vazharov表示，AlymsysR是該公司第一個在亞洲取得核可的癌症生物相似藥產品，目前bevacizumab癌症用藥在韓國每年有超過1億美元銷售金額，Alvogen Korea我是第三家取得這項產品核可的藥廠。