工業電腦廠廣積（8050）受惠網通大案拉貨積極，並進一步取得客戶追加訂單，雖今年首季仍受缺料影響，但公司預期料況有望持續好轉，下半年出貨轉強，業績將呈現逐季向上。市場看好廣積本業成長力道強勁，2022年個體營收增幅2成起跳，且因營運規模擴大、漲價效應助攻，全年獲利有望達成倍增目標。

廣積耕耘兩年時間的美網安大單去年開始出貨，挹注業績表現，今年甫開春再度傳出好消息，除了現有在手訂單之外，客戶再度向廣積追加數萬台設備需求，要求年底前完成生產，將扮演個體營收成長最大引擎，營收比重估達四成水準。

據了解，廣積目前訂單滿手，惟仍受缺料干擾，去年第四季產品達交率在7成，今年首季到料情況又轉趨緊俏，預估訂單滿足率將略降至6成左右。不過，由於生產規模放大，首季業績仍可望較上季持平。

針對缺料問題，廣積認為第一季將是今年最嚴重時刻，預估第二季起逐步好轉，整體供料進度可望自下半年見到舒緩，隨著零組件陸續到齊，公司規劃將採加班生產方式，把先前遞延的需求及新增訂單盡快交付給客戶。整體來看，廣積首季將是谷底，個體營收逐季走高。

為因應客戶需求，廣積正積極擴增產能，平鎮新廠增加2條SMT產線，將於3月試投產，三重廠3條產線也加速生產，預計年底前移轉至新廠，總產線將達4～5條，網通產能倍增。

此外，廣積工業自動化布局成果預計將在今年底顯現，目前在手訂單已比去年同期成長一倍，且美系Outdoor的KiosK專案已送樣品進行驗證，可望從明年開始貢獻業績，與網安需求同步成長。

法人預估，廣積去年下半年營收跳增，帶動獲利顯著回溫，全年EPS估有2元以上。展望今年，公司營運維持逐步向上的成長軌道，本業營收有機會年增2～3成，且因產品規模擴大，以及產品價格調整，配合零組件供給轉佳，預料毛利率將回升至2成以上，獲利增幅將大幅優於營收，個體獲利將有倍增實力。