過年前夕，家家戶戶忙著辦年貨，而小年夜皆是銷售的最高峰，尤其方便、快速上桌的調理料理近年備受歡迎，麻辣鍋、湯鍋羹等料理也是人氣選擇，量販超市把握倒數採購商機，滿足小家庭的年菜採購潮。

全聯調查，能快速調理的料理包，近年銷量逐年成長，去年春節檔期首度突破億元大關，今年預計有雙位數的成長。今年春節全聯調理品牌「美味堂」，主推家傳涼拌菜、主廚手路菜2大系列新品，讓消費者輕鬆擁有一桌豐盛的辦桌好料。

微風超市獨家聯手台菜教母黃婉玲，推出家鄉味年菜。（微風提供）

其中全聯「美味堂」10款主廚手路菜，售價169元至289元，包含新品像是珍品佛跳牆、紅燒獅子頭、紅燒蹄膀筍絲、干貝櫻花蝦米糕等；另去年被稱為「全聯神肉」的皇上皇鴛鴦腸／臘腸，則是成長潛力股，2021年春節檔期14天賣出近千萬業績，而今年獨家升級再登場，精選台灣豬後腿肉製作、多汁不油膩。

此外，1月28日起，「全聯小時達」虎年單筆消費享88折，輸入「CNY120」滿千現折120元；1月28日起也限時7天推出「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，首獎推出22萬福利點（等值2萬2000元）。

全聯美味堂干貝櫻花蝦米糕，199元。（全聯提供）

家樂福今年精選近250項年菜商品，其中發現「暖年菜」正夯，便利、暖身的「湯鍋羹」系列年菜，躍升為小家庭的人氣選擇。尤其麻辣鍋從去年開始銷售成長達1.5倍，今年也持續成長，可說是年菜黑馬，推測是新時代小家庭，重視團圓氣氛，更大於吉祥寓意，麻辣鍋物簡單的特性成為熱門選擇，其中海底撈麻辣火鍋套餐、這一鍋御膳麻辣鍋底、嘉義林聰明砂鍋麻辣鴨血等名店鍋物，打開來就有鴨血、米粉等鍋底更是便利。

Breeze Super微風超市，不僅集合君悅、六福客棧等五星飯店年菜外，還特別以傳家菜為概念，推出家的味道，獨家重磅邀請到電影《總鋪師》電影原著「台菜教母黃婉玲」，推薦6道最經典的台菜年味，包含象徵福氣綿延留長的紅燒羹、代表感恩菜的「菜尾湯」，極為費工的「鹽醃肉」等，限量售完為止。而大年初三到初五，黃老師也將來到微風超市南山旗艦店，舉辦台南小吃市集快閃活動，一起呈現台南小吃的原貌。

微風超市 X 台菜教母黃婉玲－鹽醃肉，1959元。（微風提供）