「直播天王」連千毅以獨特的叫賣風格走紅，加上他直播時身後都會有辣妹一起入鏡，讓連千毅火速打開知名度，屢次成為話題人物；昨(23日)晚直播除了原本的「連女郎」長瀨昆妮及鋼琴女神陳甜芯外，又出現了另外一個身材姣好的「新面孔」，讓不少收看的網友在留言處敲碗狂問：「右邊的辣妹是誰？」；加上長瀨昆妮的小禮服疑似滑落差點走光，她急忙遮住的害羞模樣，三姝齊發讓直播創下111萬人次觀看。

連千毅身邊女郎再+1，隨著最辣日文女教師「長瀨昆妮」坐上電動機車，一同展現超邪惡視角；這位穿著低胸黑色性感小禮服的新來辣妹，長相跟甜美娃娃臉的長瀨昆妮風格不同，多了點美豔性感，不少網友看到又有新妹子現身，再次暴動留言敲碗「求認識」。

「連女郎」長瀨昆妮（左起）及鋼琴女神陳甜芯，而「小妖精」雅妮則在連千毅直播中首次曝光。 （圖／翻攝自臉書@蘭庭精品直播）

這位新來的「連女郎」其實就是JKF女郎「小妖精－雅妮」，165公分的她平時是平面模特兒，也常出現在展場當Show Girl，憑著飄逸秀髮和充滿電力的眼神，讓她早已擁有一大票死忠粉絲。連千毅昨(23日)晚直播身旁三位辣妹排排站，網友們都不知道眼睛該盯在誰身上，三姝齊上創下111萬人次觀看，刷新連千毅與鄧佳華合體86萬的紀錄。

長瀨昆妮在直播中大方露出甜美笑容，一身紅色深V小禮服更是吸引網友目光，只見她秀出美胸展露超深事業線，大片雪白嫩肌全見客十分性感。未料直播到一半，長瀨昆妮的小禮服卻疑似漸漸滑落、差點走光，一開始她並未注意到，發現後她也急忙用右手遮住、露出尷尬又害羞的笑容，並重新調整禮服，這性感的瞬間讓粉絲們再次暴動。