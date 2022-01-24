國內新冠本土疫情發燒蔓延，金門縣長楊鎮浯表示，金馬澎3離島縣市已取得要求中央重啟台灣機場快篩站的共識。（金門縣府提供）

國內新冠本土疫情發燒蔓延，金門縣長楊鎮浯今天下午召開擴大防疫會議，並在臉書披露金馬澎3縣市已取得要求中央重啟台灣機場快篩站的共識，全力備戰嚴防疫情來襲外，也爭取中央優先配給口服藥，確保醫療量能不足的離島度過新一波難關。

楊鎮浯強調，「面對飄忽不定的疫情，我們不敢輕忽，嚴防新冠病毒採取雙軌制，包括全力圍堵防止破口、加強整備醫療量能。」年關將近，從明日至年初一為止，估計約有3萬多金門民眾返鄉過節，眼看疫情日益緊張，他今天主持地方疫情指揮中心會議，要求各機關單位上緊發條，做好完全準備。

楊鎮浯指出，金門一日最大快篩量能約400人次，面對接下來每天3、4千人流實在難以負荷，不過金門、馬祖、澎湖3離島皆有一致共識，將聯合行文中央，強力要求重啟台灣端機場快篩站，以保護在地鄉親健康。同時基於地區醫療量能無法與台灣相比較，他也責成衛生局積極向衛福部爭取，優先配給金門默克新冠口服藥，以及盤整目前地方疫苗存量，並完整向鄉親說明，以便因應返金鄉親的疫苗施打需求。

楊鎮浯特別提到，縣府考慮12歲以下學幼童均未接種疫苗，若各校營隊有外部人員加入，將要求停辦或是延期。另過年期間民眾走春，也將取消所有動態行程，僅保留靜態展覽，同時嚴格人流管制、實聯制、量測體溫，最重要的是過年這段時間外出，記得全程戴口罩、勤消毒。

楊鎮浯並表示，目前和緊接一段時間是尾牙、春酒等餐飲活動高峰期，他也指示指示縣府各單位的餐會活動，應予以延期或是停辦，大家協力做好防疫工作。