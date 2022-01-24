納豆本月初剛過41歲生日，今卻驚傳腦出血，送往國泰醫院緊急開刀搶救，他今原本要在中天錄製綜藝節目《同學來了》，因事發突然臨時取消錄影，不僅如此，手上節目《完全娛樂》、《食尚玩家》、《綜藝3國智》以及1部電影的拍攝都先暫停，等於全面停工，看身體狀況或許要到年後才會復工。

對此詢問納豆經紀人，對方表示：「沒事～早上身體不舒服！去做了例行性檢查！醫生建議休息，所以跟《同學》請假！人沒事～大家別緊張！謝謝大家的關心。」據了解，今天早上納豆沒有進到中天，但主持人阿Ken跟安心亞，還有第1場通告的藝人都有到電視台準備錄影，其中有藝人表示是臨時被通知取消錄影，故應是病發突然，錄影才會臨時取消，而非例行檢查。

之後《同學來了》主持人阿Ken跟安心亞，都有透過經紀人了解納豆現況，得到的回覆是「沒事」，稍早陶晶瑩在臉書發文寫道：「納豆保重！要聽老人言好嗎？」後有改文，寫下：「納豆希望你平安。」約晚上7點20分，納豆經紀人補充進度，表示：「因為疫情關係只有家屬能陪同，目前得知人在休息中，謝謝大家關心！辛苦各位記者朋友們！」