近年來酒駕致死的憾事頻傳，立法院今在臨時會三讀通過「酒駕三法」。國民黨主席朱立倫痛批，民進黨打假球，只把酒駕未肇事刑責提高到三年以下、增加併科罰金，卻反駁與忽略國民黨立委所提的諸多完整配套。

朱立倫指出，國民黨本於在野監督的立場，為民意發聲，多次提出要加強酒駕肇事修法，國民黨委員們也提出包括 「沒入車輛」、「初犯累犯最低本刑上修」、「酒駕毒駕共乘刑責」 等提案，希望從根本遏止酒駕。然而，法務部卻一個都不想改，無視民意到幾乎冷血的地步。

朱立倫直言，國民黨想問問民進黨政府，只把酒駕未肇事刑責提高到三年以下、增加併科罰金，卻反駁與忽略國民黨立委所提的諸多完整配套，對全體國人、對酒駕往生者的家屬，交代得過去嗎？

他表示，民眾對政府的期待很單純，就是想看到政府對嚇阻酒駕「玩真的」，但今天這樣的修法成果，依然和社會的期待有相當大的差距。

朱立倫強調，國民黨立委在監督與提案酒駕修法、徹底遏制酒駕危害的道路上不會停歇。民眾在意的事情，讓國民黨繼續拚，請大家也給這些為民發聲的國民黨委員鼓勵與支持。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障