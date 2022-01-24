高雄市政府觀光局2022年以「潮! 高雄生活」為核心概念，推出全方位高雄旅遊計畫，首先登場的【Bon Appetit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫】，即是以獨具高雄特色的餐酒館美食作為起點，由國際媒體時尚媒體指標的VOGUE與GQ聯合高雄在地美食專家，精心篩選出60間獨具特色的餐廳，加入精彩的高雄美食地圖，並邀集旅遊專家KKday，並攜手外出旅遊最完美的搭配，台灣高鐵、LINE TAXI、高雄洲際酒店，各界頂級合作夥伴共同響應，全力向全台民眾展現高雄獨具特色的美食-潮流餐酒館文化，插旗南台灣美食地圖！

自「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布2022年將往南拓展，將高雄納入評鑑城市，擁有豐富多元料理特色的高雄立即全方位啟動摘星計畫，具摘星潛力的各知名餐廳無不摩拳擦掌，全方位進入備戰準備，迎接米其林評鑑的到來。

高雄觀光局局長周玲妏，攜手高雄在地12位餐酒館摘星實力主廚眺吧餐酒館-主廚藍祖榕、MUO Steakhouse 直火柴燒牛排館餐廳主廚李中煜、STAGE 5餐酒館主廚王廷翔等，於1月14日高雄洲際酒店舉行【Bon Appetit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫】發表記者會，由觀光局局長周玲妏帶領全高雄最食尚的餐酒館名廚與主理人，攜手向全台民眾展開「食旅高雄！味蕾探索地圖」，完美展現最誘人的高雄美食之旅的完整圖鑑。現場由12家餐廳派出代表出席，並推出為此活動獨家特製精選餐點，60家高雄在地特色餐酒館的特色介紹，亦同步躍然於介紹中，敬備全球饕客前往品嘗高雄美食的繽紛及迷人。

高雄觀光局局長周玲妏表示，「美食絕對是對觀光事業發展最重要的推動力，每一個城市的飲食文化，象徵這個城市獨有的性格與風貌。高雄不只有得天獨厚的地理環境，豐富飲食類型更是蓬勃且多元，集結地理、人文、美食三大優勢，高雄旅遊能量已經備足，隨時能迎接來自全台挑嘴的旅客！」

為了迎戰首度登陸高雄的《米其林指南》評鑑，高雄也規劃「潮! 高雄生活」活動，安排一系列高雄當地旅遊行程，並與GQ、VOGUE合作遴選60家隱身於高雄各地之特色餐酒館，結合KKday平台訂購優惠，及LINE TAXI的乘車禮券貼心提醒民眾酒後不開車，打造食旅高雄！味蕾探索地圖，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等主題，讓每位造訪港都的旅客都能按圖索驥，輕鬆體驗在地風格生活之餘，更能感受高雄港都的飲食底蘊與時尚魅力。

活動期間高雄觀光局同步邀請各界時尚美食名人，演藝圈銀色夫妻檔「雞史夫婦」Gigi（林如琦）與史丹利，新生代人氣女星-蔡瑞雪、時尚媽咪主播-張宇，各自規劃專屬他們的高雄美食之旅，於活動期間探訪心儀的餐酒館，盡情體驗Bon Appetit!Kaohsiung風采！

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