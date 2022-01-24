對於台北市長柯文哲的夫人陳佩琪多次以「先生」稱呼柯文哲，民進黨台北市議員梁文傑日前在臉書發文譏諷，「我還以為是在演大河劇」。對此，陳佩琪今天(24日)表示，從2014年開始在臉書上發文到現在，自己一直如此稱呼柯文哲，並指用詞上並沒有貶低自己，也沒看過大河劇是在演什麼，不知道梁的論點到底是什麼？

陳佩琪今天在臉書上發文表示，我們社會傳統上對另一半的稱呼會用「老公」或「老婆」，在正式的場合或正經點的文章，會用正式的「先生」和「太太」，而有時寫到俏皮事、也想順便揶揄一下老公時，會用「我家那口子」這種詞，以上大家應不覺得奇怪才對。

陳佩琪指出，傳統社會女性對自己的另一半稱呼為「先生」，是否有看不起自己、貶低自己之意？「我是個對自己很有信心的人，自覺工作能力好，會持家、顧小孩 ，收入也高過先生，雖是這樣，但我仍尊敬我的先生，稱呼他『先生』是尊敬他沒錯，但也沒有要貶低自己的意思啊」。

陳佩琪也說，自己沒看過「大河劇」是在演什麼，只知道過去日據時代「先生」有代表「醫生」的意思，只是按傳統稱他先生，就算有「醫生」的含意，對他也是全然無違和感，因為他本來就是醫生啊。不曉得議員說「稱呼自己的另一半是先生」有自我貶低之意，真不知道他的論點是什麼？陳佩琪透露，「從2014年開始寫臉書，我就是一直這麼稱呼他的…」。