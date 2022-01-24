藝人納豆今（24）日驚傳疑似腦出血，緊急送醫開刀，納豆日前才剛過41歲生日，如今突然傳出腦出血引發各界關注。腦出血又稱為出血性中風，通常跟腦血管病變有關，至於為何會發病，背後有8大危險因子，若出現單側肢體無力、臉歪斜、步態不穩等異狀應盡快就醫檢查。

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，衛福部國人統計顯示，腦血管疾病一直高居國人10大死因的第2至4位，根據台中榮民總醫院網站資訊，腦中風有下列8大可改變的危險因子：

1. 高血壓：易導致血管壁受損，併發血栓症，引起缺血性腦中風。

2. 糖尿病：血糖過高會造成血管變性、血液黏度增加及血管硬化。這些血管病變發生在腦部，都容易造成腦中風。

3. 心臟病：有些心臟病會在心臟產生血栓，脫落的栓子會隨著血流游走到身體其他各部位，當跑到腦部導致血管塞住時，就產生腦中風。

4. 高血脂症：膽固醇及中性脂肪都會沈積在管壁，發生血栓、粥狀硬化而破壞血管。

5. 抽菸：菸草中的尼古丁可使血管痙攣、心跳加快、血壓升高，加速動脈硬化，使血液凝固性與粘稠度增加。抽菸的人比一般人更容易患腦血栓、心肌梗塞等血管性疾病。

6. 喝酒：過量飲酒可能導致中樞神經興奮，造成精神亢進，情緒高昂，造成血壓上升而心跳加快，此時就容易誘發腦出血

7. 肥胖：肥胖的人容易發生高血壓、糖尿病、心臟病等疾病，也是可能導致腦中風的因素之一。

8. 頸動脈狹窄：頸動脈狹窄患者易在狹窄處產生血栓，當隨著血流到腦部就造成中風，嚴重的頸動脈狹窄也會影響腦部的血流供應。

此外，包括年齡、性別、種族、家族史，以及曾患過腦中風或暫時性腦缺血都是不可改變的危險因子，55歲以後每增加10歲，其發生率倍增，直系親屬或母系親屬中有腦中風病史時，其得到腦中風的機會也較高，而有心肌梗塞或嚴重週邊血管疾病的患者，未來中風的危險性則是無相同疾病者的2至4倍。

腦中風即使存活後，還是會遺留下不等程度的神經功能障礙，若出現突發性的單側肢體無力、臉部歪斜、步態不穩、說話不清或失語症等症狀，應即時送醫，掌握治療黃金期，才能將傷害降到最低。