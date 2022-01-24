紙風車劇團成立30年，團隊已開始世代交棒。圖為近期作品《雨馬》在台中戶外演出。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團成立30年，團隊已開始世代交棒，創辦人李永豐從今年起將完全卸下行政責任，轉型成「李老師」，繼續從事創作，執行長一職也交由張敏宜和任建誠兩人負責。李永豐表示，團隊有任何問題都可以問他，他讓大家問到飽。

李永豐現年60歲，他以「積勞成疾，功成身退」形容自己。他表示為了讓各地孩子都能接觸藝術，團隊長期在募款、尋求資源上努力，「我因此積勞成疾、功成身退，上天總是設了許多考驗給我們，相信團隊攜手，困難總會過去，未來是年輕人的時代，而我們會是他們最大的依靠。」

任建誠表示，歷經疫情和倉庫大火，今年重要任務就是用力演出還有努力還債，因火災而向高雄銀行貸款5000萬元，會是劇團2022年的重點之一，任建誠表示，「劇團走了30年真的很不容易，雖然疫情、火災甚至更大的挑戰來臨，團隊只會更努力去跨越，努力創作、努力還錢，努力讓劇團永續經營下去。」

任建誠表示，今年重點作品之一將結合布袋戲，「演員們已開始密集培訓，我們希望將傳統布袋戲結合現代劇場，也由於布袋戲對台灣的文化象徵有一定的代表性，等到疫情趨緩的時候，這可以作為出國交流的重點製作。」

張敏宜表示，火災之後，台灣有更多人因此知道紙風車，觀眾人數變多了，為此更要保持演出品質，「品質提昇不只有演出，包括技術層面、前後台的工作方式，作為台灣品牌團隊，都要更多可能性的訓練。」

然而，因為疫情，去年團隊的演出加起來僅有146場，觀眾人數為49萬5千人，相較於疫情之前每年近300場演出，可說是場次砍了一半，張敏宜表示，雖然疫情艱難，但公益項目演出將不受疫情影響，持續推動，不會停下腳步。