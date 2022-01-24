2022巴黎男裝周如火如荼展開，不過日前卻有一件針織上衣獨特的「開洞」設計，讓一票女網友看了全臉紅，不禁好奇「到底有多少男士有勇氣穿上它？」

LOEWE 2022秋冬男裝大秀於台灣時間22日正式發表，創意總監Jonathan Anderson一展搞怪作風，以身體作為主軸，強調貼身剪裁或裸身造型，系列放眼望去沒有明確的季節性元素，打造出一場專屬於男士「性感」的視覺饗宴。

有趣的是，整場秀除了將LOEWE的Flamenco手提包製成全新鞋款，首套開秀服裝更運用LED燈的發光造型讓觀眾眼睛為之一亮，而後也出現鑲嵌上燈泡的大衣、鞋子；T恤及短褲則運用圓形箍塑形，製造出身體被斜切一半的錯視效果。

除此之外，本季LOEWE男裝使用許多縮皺、貼身的剪裁，除了透明大衣之外，還有「擬真肉胎裝」，甚至是在針織衣上「開洞」的露點設計，讓人一眼分不清究竟是有穿還是沒有穿。

不少網友看了紛紛歪樓直呼「咦！這鏤空好特別」、「有夠粉嫩的」、「到底有多少男士有勇氣穿上它？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

簡單的T恤及短褲運用圓形箍塑形，製造出身體被斜切一半的錯視效果。（圖／美聯社）