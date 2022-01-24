美國聯準會(Fed)去年11月啟動縮減購債行動(Taper)、並捨棄暫時性通膨論點後，市場對於資金回收規模與速度都出現擔憂情緒，甚至在12月的FOMC會議紀要透露將加速Taper、啟動升息循環，甚至是以罕見速度啟動縮表，導致以科技股為主的那斯達克指數進入修正區間，專家認為，Fed這次執行的手段，甚至會比以往更為激烈，除了讓債券到期之外，更有可能拋售一些債券。

綜合外媒報導，瑞信策略師 Zoltan Pozsar指出，Fed這次推出的量化緊縮政策，可能會不同於以往狀況，目標是要遏止通膨繼續上升與達到經濟繁榮，將隨著情況變化調整政策，甚至不排除直接賣出資產，目前資產負債表高達8.8兆美元。

Fed在上次的縮表循環落在2017 年到 2019 年，當時幾乎只有讓公債和不動產抵押貸款證券(MBS) 到期並不繼續購債，藉此進行縮減資產負債表規模，目前大多數的分析師也認為Fed會採取相同方式，但有些微的差距。

Zoltan Pozsar則是認為，Fed這次不一定會採取相同手段，由於通膨與游資嚴重過剩已經讓經濟環境變得棘手，即將到來的政策更是要把牆上的油漆刮掉。上次的縮表從到期不再投入的每月60 億美元美債和 40 億美元 MBS，逐月上調至300億美元美債和 200 億美元 MBS，直至2019年、Fed進行預防式降息才結束。此外，Fed上次啟動縮表，是在升息超過1年後才執行，但根據這次的會議紀要，可能在升息啟動後，就有很大機率啟動縮表。

根據市場目前共識，升息時間預計落在3月，縮表預計落在第三季、約今年7月，每月規模最終將落在1000億美元以上。