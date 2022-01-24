高雄港日前爆發港埠群聚，今（24）日再新增8人確診。為全力防堵高雄港區疫情擴散，交通部常務次長祁文中持續坐鎮高雄港緊急應變中心，要求加速港區人員篩檢，繼昨（23）日黃區增設3處採檢站，今日中島商港區（紅區）再增設2處採檢站，提供15線篩檢，截至24日下午5時累計已篩檢1萬2489人，港務公司並召回1月10日至22日所有進出中島商港區貨卡車司機篩檢。

航港局已設置登船檢查站，即日起強化登船作業規定，並通函港區業者務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依通知時間地點前來篩檢，未完成篩檢者不得進港及上工（班）；涉違反傳染病防治法部分，將移請衛生主管機關裁罰。

祁文中今日於中島商港區緊急應變中心工作會議中，要求：1，請港務公司盡速召回進出中島商港區貨卡車司機篩檢；2，紅區中島商港區除34號碼頭6線篩檢站外，另增設36號碼頭6線、55號碼頭3線篩檢站，合計15線篩檢；3，航港局與港務公司已完成4處登船檢查站，即日起登船強化措施，請航港局督促業者落實；4，請航港局通函港區業者要求所屬公司，未完成篩選者不得進入港區，如違反防疫相關規定行為人及公司均依法處理；5，因應國內貨運航線船舶工作者確診，要求所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢。