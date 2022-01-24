110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段預賽，來自高雄的義守大學一開始外線手感有點冷，第3節也一度落後到8分，不過第4節打出17比9攻勢，最終81比72力退台灣師大，義守8勝3敗距離保住8強更有譜，台師則是6勝5敗。

擅長跑轟的義守大學，直到第2節才由射手陳品銓投進團隊本戰第1記三分球，帶著1分微幅領先進入下半場；第3節台師大打出氣勢，該節打完反以65比62站上領先，不過義守決勝節在後衛劉承彥穩住節奏下再將分數追回、反超，最終收下勝利。

義守王正文打出UBA生涯代表作，貢獻23分、5籃板，禁區搭擋蒲國倫雖因為犯規麻煩壓縮出賽時間，仍有14分、6籃板進帳，劉承彥14分，腳傷歸隊的邱子軒10分、15籃板「雙十」；台師大黃泓諭投進5記三分球、搶下22分，林信寬14分、8籃板、5助攻，黃建智得分、籃板都是11，董永全13分、9籃板、5助攻。

稍早健行科大、國立體大一戰，去年10月為花蓮縣拚戰全國運動會、膝蓋受傷的健行主控谷毛唯嘉，經過將近3個月休息，24日終於打了個人大四球季首場賽事，留下11分、6籃板及4助攻好表現，幫助球隊75比70氣走國立體大，和戰績同樣戰績10勝1敗的衛冕軍政治大學成功叩關8強。