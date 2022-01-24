桃園警察分局結合同德里福德宮寒冬送暖活動宣導111年春節連續假期交通疏導工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局結合同德里福德宮寒冬送暖活動宣導111年春節連續假期交通疏導工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局結合同德里福德宮寒冬送暖活動宣導111年春節連續假期交通疏導工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局結合同德里福德宮寒冬送暖活動宣導111年春節連續假期交通疏導工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局為辦理加強111年農曆春節連續假期交通疏導，維持行車順暢，預防交通事故，提升為民服務效能，特別走入鄰里，於今日配合桃園區同德里辦公室及同德里福德宮，在桃園區南平路福德宮前舉辦「手牽手一起做愛心－寒冬送暖」活動，並結合111年加強重要節日安全維護工作宣導，主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，讓民眾交通平安，歡度春節假期。

桃園分局對於加強重要交通幹道及易壅塞路段之疏導管制作為：

(一)假期前一週，加強年貨採購人潮、車潮之交通疏導：因應年節及連續假期前針對新永和市場、南門市場、愛買賣場、家樂福賣場、遠東、統領及新光三越百貨公司等商圈及其周邊道路湧現之購物人、車，策訂相關交通疏導勤務執行計畫。

（二）加強年節期間易壅塞路段之疏導管制：以「排除道路障礙、事故處理及加強違規取締」為原則，再輔以路口交通疏導指揮，保持「路口淨空」，維護往來人車交通秩序，並機動變更勤務時段，以即時因應各類交通狀況。

（三）加強旅運處所、廟宇、觀光景點、風景遊憩區及大型展覽會場交通整頓：對於桃園火車站、虎頭山風景休憩區、指標性廟宇、觀光景點、大型展覽會場等及其聯絡道路，加強交通秩序整理，維持行車順暢。

（四）配合高速公路管制措施：國道2號高速公路南桃園交流道出(入)口易回堵路段，加派警力疏導，避免交流道周邊道路壅塞，影響主線車道順暢。

（五）宣導防疫資訊：宣導民眾下載桃園智慧遊APP，以即時掌握燈號及人、車流狀況。

桃園警分局因應疫情提升，今年透過大量的網路媒體、電台連線等科技方式取代傳統宣導作為，以期有效將交通安全、疏導及替代道路深入傳遞予大眾，促使民眾提前規劃行程並強化守法安全意識。