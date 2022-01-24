中視新聞開春旺旺，收視屢傳捷報，23日收視表現勇奪「6冠王」，午間新聞及晚間新聞，分別在4＋收視及分眾20-44歲、25-49歲等表現，都是無線四台第一高，晚間新聞的4＋收視更高達2.51，觸及人口數破114萬人次，而分眾25-49歲收視1.8，創中視新聞近半年來新高紀錄。

自去年5月疫情大爆發，各台晚間新聞收視及觀看人次均提升，中視新聞更是收視接連稱霸，自今年1月3日至23日以來，中視晚間新聞4＋及25-49歲平均收視均冠壓各台晚間新聞，包括有線新聞台，成績相當亮眼。但中視新聞團隊不因收視好而鬆懈，隨時仍戒慎恐懼，盡心盡力做好每一則新聞，不輕忽細節並力求完美，獲得觀眾高度肯定，也讓每一位同仁以身為中視人而感到驕傲。

中視新聞全球報導獲得觀眾的支持與肯定，主播哈遠儀不敢居功，她認為都是新聞部全員上下一心的成果，包括採訪中心全力掌握關鍵線索、常有獨家消息；國際中心努力蒐羅全球疫情脈動，同仁大量爬梳資訊整理出的報導，都是每個家庭切身關心的疫情資訊，不只標題吸睛、內容更實用，「我們明白觀眾對疫情的憂慮，相信觀眾也能感受到我們的用心」。

主播方彥迪則提到，午間新聞是最需要即時性，而記者能精準迅速的掌握資訊，並做出報導，收視能夠致勝讓負責午間新聞播報的她也與有榮焉。

據觀察，近期疫情新聞成為大眾最關注的議題，中視新聞發揮社會媒體職責，全面性並深度化地報導疫情各個面向，不因立場而刻意忽略某些重要性的資訊，並勇於挖出被隱藏的訊息，因此能看到有別於其他頻道的疫情新聞，長久堅持之下，觀眾感受到差異，進而受到越來越多的觀眾信賴並堅持鎖定中視新聞。