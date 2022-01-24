新冠肺炎在全球持續肆虐，日本已經連2天新增確診皆超過5萬例，演藝圈也連環爆病例，現傳出女神佐佐木希也確診，正在拍攝的電視劇已停止拍攝。

據日媒報導，佐佐木希所屬事務所表示她有定期接受PCR檢測，於昨（23日）驗出陽性，而正在拍攝的電視劇《我才不會把女兒嫁給Youtuber》共有11名工作人員也確診，目前均在家休養。

曾在台灣發展的藤岡靛(右)也確診。（圖／翻攝自藤岡靛IG）

除了佐佐木希，日本娛樂圈今日爆出大量藝人確診新聞，包括曾在台灣發展的藤岡靛，他雖然已經接種過莫德納疫苗，日前卻突然發燒，接受檢測確診陽性後，後續電影宣傳行程全部取消，目前暫無大礙，接下來得居家隔離休養。

另外，今日爆出確診的藝人還有速水茂虎道與妻子平山綾、《如果30歲還是處男，就能成為魔法師》赤楚衛二、芳根京子、小島瑠璃子、傑尼斯男團「浪花男子」成員大西流星、高橋恭平、藤原丈一，以及搞笑團體東方收音機的藤森慎吾等人。