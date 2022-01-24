農曆春節期間確定不升三級！指揮中心宣布1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，衛福部長陳時中可能是考量到很多行業辛苦很久了，這時候若貿然升三級，等於商家又要暫時停業，而政府之前已經發過好幾千億的紓困預算了，現在可能暫時撥不出這麼多預算。

農曆春節期間確定不升三級！指揮中心宣布，1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，包括在2級警戒下，仍應維持加嚴戴口罩規定，外出全程佩戴口罩，航班、台鐵、高鐵禁止飲食，賣場、超市、市場也要加強人流管制等，以及嚴格落實實聯制，屢勸不聽者可不提供內用。

郭正亮24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，陳時中可能是考量到很多行業辛苦很久了，這時候若貿然升三級又要暫時停業，那政府之前已經發過好幾千億的紓困預算了，現在可能暫時撥不出這麼多預算。

況且歐美國家疫情這麼嚴重，也沒有任何一個國家有再編紓困預算，而按照過去標準，只要升三級，很多商家就要立刻停業，不是只有八大行業，還有餐飲業，可能行政院有顧慮到這一點，且現在日本也沒有禁止餐廳內用，只有限流人數，如果要升三級，可能就要修改相關規範。

郭正亮續指，台灣現在的疫情和歐洲、日本差距非常遠，而大部份台灣人已經打過2劑疫苗了，所以和去年5月大爆發的時候是不同的。