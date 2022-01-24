深陷債務風波的大陸房地產開發巨頭中國恒大24日發表境外債相關事宜聲明，表示與相關顧問機構，以極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話，並向境外債權人喊話、請求給予更多時間。

中國恒大聲明指出，集團正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。當前，集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金週轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。

中國恒大表示，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予更多時間，支持恒大充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。

中國恒大在23日晚披露，委任肖恩為執行董事、梁森林為非執行董事。其中梁森林為信達香港董事長，信達香港為中國信達資產管理股份有限公司全資子公司。