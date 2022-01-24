男女嘿咻完「唱國歌」竟有此妙用！1名男網友日前與女友發生關係後躺在床上溫存，女友這時突然唱起國歌，還將整首唱完，讓他傻眼且不解；其他網友則笑說是「升旗」典禮，女友想要他再次「升旗」發生關係，而原PO女友也現身留言，當晚確實有再「升旗」，笑說「國歌的威力滿強大的」。

該網友在Dcard上發文稱「女友做愛完唱國歌」，他說日前與女友發生關係後，2人當下在床上溫存時，女友突然開口大唱國歌，還一次把整首歌唱完，女友說當下不知道為什麼突然想到國父，他則爆笑不已，也不明白原因為何；PO文曝光有網友笑說「所以你的『國旗』有升起來嗎？」沒想到原PO女友現身回應了。

男子與女友發生關係後躺在床存，女友突然唱起國歌，還將整首唱完，讓他傻眼且不解；其他網友則笑說是「升旗」典禮，女友想要他再次「升旗」發生關係。（翻攝自Dcard）

不少網友笑說是「『升旗』典禮開始？」（升旗有生殖器勃起意思）；而原PO女友也在留言處親自回覆，當時原PO確實有再「升旗」，笑說「幾乎沒有讓他再降旗，國歌的威力滿強大的」，還說當時在唱國歌時還有打鼓點，男友與她都覺得相當好笑。

原PO女友也在留言處親自回覆，當時原PO確實有再「升旗」，笑說「幾乎沒有讓他再降旗，國歌的威力滿強大的」。（翻攝自Dcard）

其他網友留言說，「國父革命11次才成功，現在1次就要打發我」、「他在透漏訊息，說要再一次」、「可能你下面像國旗，女朋友對你感到滿意，所以高歌一曲」、「其實你女友正在精神出軌（對著國父」、「好有趣喔，決定今晚也來試試看，真期待男友的反應」、「我跟男友剛做完，看到這篇，我們就開始合唱國歌了」。