疫情衝擊鐵路人流，全家（5903）今（24）天公告兩年前取得台鐵25個站、32個據點的經營權合約，提前終止租約，全家並且參與台鐵重新招標，今天以更好的條件，重新取得台鐵30個站點的不動產使用權資產，得標金額11.14億元。

全家兩年前從超商龍頭統一商手中，搶下指標性的台鐵25個站、共32個超商據點的經營權，吸引外界矚目。不過全家今天卻公告，與台鐵提前終止租約。同時間，全家公告以總金額11.14億元，取得台鐵30個據點的不動產使用權資產。

對此，全家主管說明，連續兩年疫情衝擊車站人流來客與購物意願，但全家仍看好鐵道經濟的長期發展，此次以11.14億元、取得台鐵30個店、6年的經營權，希望在租金上取得更好的條件以提高運營效益、持續提供旅客最優質的服務，感謝台鐵給予機會。

據了解，此次全家與台鐵的合作「解約又得標」，主要是因為全家兩年前拿下台鐵超商站點經營權後，隨即碰到疫情，嚴重衝擊車站人流，雖然當初全家與台鐵的合約為期五年，但留下但書，全家依約期滿兩年後提出提前解約。

不過全家仍舊看好鐵道經濟的長期發展，在台鐵今天的重新開標中，以更好的條件，再次拿下經營權。

全家強調，雖然全家與台鐵先前的合約提前終止，但服務還是繼續，未來將可無縫接軌，對消費者不會造成影響。