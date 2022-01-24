隨著聚酯負荷適度上調，大陸1月EG（乙二醇）過剩量有所收窄，加上油價表現偏強，部分乙二醇裝置意外停車或降負，帶動乙二醇價格表現堅挺。

此外，國際油價表現偏強，大陸在PX檢修頻繁、成本支撐下，PTA價格短期表現較好，加上聚酯負荷出現一定程度超預期上修，有助PTA價格短期回穩。南亞(1303)、台化(1326)、東聯(1710)、中纖(1718)營運有撐。

分析師表示，EG因永城二期、揚子石化、浙石化臨時停車，新杭能源設備故障停車一周，短期供應邊際收窄，整體開工負荷在53.17％，下跌5.7％，其中煤製乙二醇開工負荷48.52％，週跌2.58％。

無獨有偶，大陸PTA也因三房巷120萬噸裝置計劃外檢修，逸盛大化225降負至7成，逸盛寧波、亞東開工負荷小幅波動，產能操作率略向下調整，約78.1％。

此外，大陸隨著檢修減產裝置陸續恢復，近期聚酯負荷有所提升。終端訂單階段性回升，部分織造企業和染廠進行年前的趕單，放假時間略有推遲，加上下游逐步建倉備貨，聚酯庫存壓力不大。在供需改善、油價成本助推，也利PTA、EG行情回穩。

台化指出，2022年大陸PX新增產能預計1000萬噸，PTA則有860萬噸，供過於求狀況不會改善，不過PX新產能多半在下半年，加上芳烴長期虧損將迫使部分減產，估計加工差會逐步恢復到第三季末，全年PX與輕油平均價差估計在200美元。

此外，2022年大陸聚酯增產553萬噸，需求估計增長7.5％，需求量6159萬噸，聚酯開動率平均90％；惟PTA到了年底產能達7483萬噸，仍是嚴重供過於求。由於虧損估計有1000萬噸長期停產，加上大廠為減少虧損會有減產保價的行為，預計加工差會優於2021下半年度，台灣及大陸營運可望較為樂觀。