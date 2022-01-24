全聯實業響應國際ESG趨勢，近年在公司治理、社會、環境三面向的行動日益精進，為展現零售通路在智慧財產管理的努力成果，2021年首次申請國內智慧財產管理認證審查即順利通過，24日獲經濟部頒發國家級TIPS－A級證書，彰顯全聯在營運機密管理與數位轉型系統後台維護上的專業。

全聯近年在自有品牌、店型門市與創新創意上不斷突破，為了持續促動產業競爭力與成長，同時衝刺發展數位轉型，其中支付系統PX Pay、電商PXGo!因帶動長輩使用，也成為推廣中高齡族使用支付平台的最佳範本。

全聯表示，零售品牌速度快且變化多元，從實體通路到後端的資訊系統都需要建置完善的智財制度，特別商標為行銷利器，針對廣大的合作供應商與消費者，須建構完善的智慧財產安全防護網；因此2021年第一次導入TIPS認證系統，申請過程不容易，此次通過國家級的檢驗，期望妥善保留與管理全聯各項技術性成果，降低風險並防止外流，並提升內部全體同仁對智財法規遵循的標準認知，帶動公司治理朝向永續發展。

TIPS是由經濟部工業局委由資策會科技法律研究所由2008年起推動的「企業建置智慧財產管理制度計畫」，藉由TIPS來建立公平、公正之驗證機制，輔助企業取得具備智慧財產管理能力證明，且申請過程十分嚴謹，TIPS單位需至企業做稽查，例如：檢視企業資訊單位機房的保密措施，商標部分還需審視設計過程，同時監督企業教育訓練課程，提供員工研修證明，2021年申請TIPS認證通過的企業達64家，其中，科技業與製造業為大宗，零售業則為2家，全聯是超市業唯一獲頒認證的企業。

此外，全聯每年舉辦智財相關教育訓練2～3場，透過制定智財管理手冊、商標管理辦法、研發及專利管理辦法等、契約管理辦法等文件，強化企業對於智慧財產的意識。另外，透過TIPS驗證也能隨時檢視企業經營管理流程是否合格，未來全聯也將運用核心業務打造多元的永續價值，同時發揮正向影響力，帶領員工、供應商、消費者三方共同實踐美好生活。