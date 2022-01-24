農曆春節長假將至，隨著本土疫情升溫，台中各大飯店業者持續關注疫情發展。不過，讓飯店業者稍稍鬆口氣的是，早已預約客滿的除夕圍爐宴，截至目前，僅有零星客人因疫情影響而取消訂桌，由於候補客人立即遞補，因此各飯店附設餐廳依舊處於訂單客滿狀態；此外，年菜外帶賣翻天，業績明顯大幅成長、增幅甚至高達七成，預期本周將進入年菜外帶高峰。

台中褔華大飯店表示，冷凍外帶年菜今年搭上疫情延燒，較去年同期大幅成長了七成，常溫年菜限量500套也已經提前完售；至於除夕圍爐宴，目前客人只有詢問取消的條件，都還在觀望與保留，因為疫情已經近入第三年了，民眾對政府防疫政策頗具信心，而且也擔心取消訂桌後、想再回頭又沒得訂，因此除夕圍爐宴仍處於客滿狀態。

台中長榮桂冠酒店表示，今年國人因為疫情不能出國，飯店內用除夕圍爐宴又已經訂滿了，因此有不少客人選擇年菜外帶，即食年菜已於1月中旬全數完售，首度推出的冷凍年菜外帶桌菜，目前銷售量也已衝破百套，整體年菜業績較去年同期明顯提升了三成。

台中林酒店則表示，部份散客眼看本土疫情升溫，除夕圍爐宴確實出現延期的情況，但候補訂位馬上遞補，因此圍爐宴預約依然客滿；至於年菜外帶明顯有增加趨勢，如蘿蔔糕，目前已熱銷了1200盒，訂單較上周明顯暴增約五成；桌菜外帶近100組，較上周暴增約七成。

台中日月千禧酒店表示，除夕圍爐宴內用僅有零星散客取消，且立即由原候補名單遞補上，維持客滿狀態；而外帶年節禮盒已達銷售目標完售，年菜外帶較去年同期成長兩成，持續熱烈預訂中。