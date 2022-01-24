創立65年的德林寺，24日捐消防勤務車，提升大竹地區救災救護能量。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦今日上午前往蘆竹區，出席德林寺捐贈桃園市政府消防局消防勤務車儀式，他感謝德林寺回饋鄉民、照顧信眾，德林寺管理委員會捐贈消防局第三救災救護大隊大竹分隊1輛消防勤務車，未來可提升大竹地區消防安全安檢、災害搶救等消防勤務，確保大竹地區公共安全。

鄭文燦指出，德林寺創立迄今已有65年歷史，1樓供奉觀音佛祖，香火鼎盛，為地方重要的宗教信仰。位於同一行政區的大竹消防分隊，110年度執行緊急救護勤務2111件，火災及其他勤務261件，為重點消防分隊，相信有了德林寺捐贈的消防勤務車加入後，可大幅提升大竹分隊的消防勤務能量。

德林寺主委賴文龍表示，德林寺管委會發揮善心，捐贈1輛消防勤務車給消防局第三救災救護大隊大竹分隊使用，未來也會秉持觀音佛祖的慈悲之心，多做好事，為地方服務。

台灣光復之初，中福村位處偏僻，治安不靖，搶奪時聞，造成人心不安。民國37年，林口竹林山寺觀音佛祖輪值桃園區，駐駕中福村爐主家，村中頓成安寧之境，於民國42年地方仕紳倡議建廟，供奉觀音佛祖為主神，為大竹地區民眾之信仰中心。