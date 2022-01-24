2021年，大陸公安部戶政管理研究中心依託公安部人口信息管理系統，採用大數據技術，對全大陸新生兒姓名用字情況、常見姓氏、常見人名及地理分布等情況進行了統計分析，再度發佈全國姓名報告。

★2021年新生兒名字使用最多的50個字

2021年出生並已經進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為澤、梓、子、宇、沐等。與2020年相比，汐、芮、霖、航等字受到青睞。

★2021年女性新生兒使用最多的10個名字

2021年出生並已經進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。與2020年相比，若汐、藝涵、苡沫首次進入前十，其中「若汐」使用人數達到1.8萬，登頂榜首，成為女性新生兒名字首選。

★2021年男性新生兒使用最多的10個名字

2021年出生並已經進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。與2020年相比，除浩宇、奕辰、宇軒外，其餘名字首次進入前十，其中「沐宸」使用人數達到2.3萬，登頂榜首，成為男性新生兒名字首選。

★常見姓氏地理分布

姓氏在中國有著明顯的地域分布特徵，傳統依據血緣和地緣的姓氏分布，受歷代政權更迭、經濟發展、人口遷移、民族融合等因素的影響，逐漸形成當下的分布格局。

從整體分布看，常見姓氏分布廣泛，在全大陸31個省（區、市）均有分布，但同時也存在一定的空間聚集性。王、李、張等22個姓氏人口分布最多的省份是河南；陳、黃、吳等20個姓氏人口分布最多的省份是廣東；劉、孫、高等12個姓氏人口分布最多的省份是山東；周、唐、彭等11個姓氏人口分布最多的省份是湖南；徐、朱、丁等9個姓氏人口分布最多的省份是江蘇；潘、陸、韋等5個姓氏人口分布最多的省份是廣西；楊、何、羅等5個姓氏人口分布最多的省份是四川；程、汪、方等4個姓氏人口分布最多的省份是安徽；鄒、熊、萬3個姓氏人口分布最多的省份是江西；白、郝2個姓氏人口分布最多的省份是河北；金、毛兩個姓氏人口分布最多的省份是浙江；胡、余兩個姓氏人口分布最多的省份是湖北；武姓、段姓、馬姓人口分布最多的省份分別是山西、雲南和甘肅。

★常見複姓「聚居」的特點非常突出

複姓人口在個別省份的分布較為集中。如，複姓「歐陽」33.86％的人口分布在湖南；複姓「上官」22.05％的人口分布在福建；複姓「皇甫」32.72％的人口分布在河南；複姓「令狐」75.60％的人口分布在貴州；複姓「諸葛」31.06％的人口分布在浙江；複姓「司徒」88.19％的人口分布在廣東；複姓「司馬」30.28％的人口分布在河南；複姓「申屠」95.15％的人口分布在浙江；複姓「夏侯」74.87％的人口分布在江西；複姓「賀蘭」17.89％的人口分布在湖南；複姓「完顏」58.56％的人口分布在河南；複姓「慕容」70.94％的人口分布在廣東；複姓「尉遲」27.64％的人口分布在河北；複姓「長孫」97.02％的人口分布在陝西。

★常見名字地理分布

通過對常見名字的地理分布進行統計分析，我們發現名字也具有特定的地域分布特徵。全大陸戶籍人口中，除姓氏外，單字名佔13.97％，雙字名佔84.55％，其他字數名字佔1.48％。

★全大陸使用最多的10個單字名及地理分布情況

大陸全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個單字名依次為：偉、敏、靜、傑、麗、勇、濤、艷、軍、強。其中「偉」名列榜首，使用人數為323.6萬。男性使用較多的單字名為偉、傑、勇、濤、軍、強；女性使用較多的單字名為敏、靜、麗、艷。

大陸全國使用最多的10個單字名相對集中分布在四川、山東、安徽、河南、江蘇、湖北、湖南、遼寧等省份。此外，還有6.20％的「敏」、5.29％的「麗」、6.17％的「勇」、8.09％的「艷」分布在貴州；6.29％的「靜」分布在河北；6.15％的「勇」分布在重慶；5.25％的「濤」分布在陝西。

★全大陸使用最多的10個雙字名及地理分布情況

大陸全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個雙字名依次為：秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕。其中「秀英」名列榜首，使用人數為216.9萬。男性使用較多的雙字名僅有「建華」；其餘常見雙字名為女性使用較多，重名率明顯高於男性。

大陸全國使用最多的10個雙字名相對集中分布在山東、河南、四川、江蘇、河北、湖南、安徽等省份。此外，還有5.24％的「桂英」分布在江西；5.79％的「婷婷」、6.81％的「秀珍」、8.07％的「海燕」分布在廣東；5.91％、5.23％的「建華」分布在江西和浙江；7.37％、7.35％、5.18％的「桂蘭」分布在遼寧、黑龍江和吉林；5.42％的「秀珍」分布在廣西。